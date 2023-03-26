Потеряете дар речи, когда увидите: на ком женится 92-летний миллиардер Мердок (фото)

Будучи одним из самых богатых медиамагнатов в мире, Руперт Мердок, как и любой другой человек, надеется, что ему все таки посчастливится встретить свою вторую половинку. За свою долгую жизнь мужчина 4 раза переживал развод и снискал славу самого невезучего любовника.

Его избранницами становились стюардессы, журналистки и топ-модели. Однако ни с кем из них ему не удалось построить крепкую семью. Неудачи в личной жизни могли бы превратить 92-летнего миллиардера в жестокого циника и пессимиста. Но он решил в очередной раз испытать удачу.

Новой супругой Мердока стала 66-летняя Энн Лесли Смит. В отличие от бывших избранниц мужчины, она никак не связана с миром гламура. Женщина работает капелланом полиции, и к удивлению многих, ее совсем нельзя назвать писаной красавицей. Она не скрывает свою обвисшую кожу на теле и морщины на лице. Однако именно с ней медиамагнат вновь обрёл счастье.