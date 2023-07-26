Потеря трех жен и любимого шоу: годы не пощадили ведущего «Сам себе режиссер»

Еще несколько лет назад Алексей Лысенков был одной из главных звезд российского телевидения. Именно он придумал программу «Сам себе режиссер», которая не теряла популярности долгие годы. Однако в 2019 году легендарное шоу пропало с экранов, а сам Лысенков исчез из поля зрения публики.

Как оказалось, передача «Сам себе режиссер» не выдержала конкуренции с социальными сетями. В YouTube и на других платформах появлялось все больше похожих проектов, и зрители больше не были готовы включать телевизор, чтобы увидеть смешные ролики.

Поэтому сначала продюсеры передвинули шоу на менее популярное время, а после и вовсе закрыли. Ведущий тяжело переживал конец любимого проекта, но, как оказалось, это была не единственная утрата знаменитости.

Так, личную жизнь Лысенкова тоже нельзя назвать успешной. Ведущий всю жизнь мечтал о крепкой семье, но прошел через три развода. Он был женат на экономисте Надежде, певице Сабине Мурадян и артистке Ирине Чериченко. Но ни одни из этих отношений не были крепкими.

Сегодня Лысенков встречается с гримером шоу «Сам себе режиссер» Марией. Артист, который заметно изменился за прошедшие годы и страдает от лишнего веса, не любит афишировать личную жизнь и работает на федеральных каналах, однако уже по другую сторону камеры.