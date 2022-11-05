«Потерпела крах»: раскрыта страшная месть Абдулова безутешной Алферовой

Ирина Алферова и Александр Абдулов считались одной из самых красивых пар советского кино. Супруги были в браке 17 лет, Абдулов воспитывал как родную дочь Алферовой от первого брака Ксению. Но их любовь разрушили многочисленных измены Александра Абдулова.

Ирина Алферова делилась, что разрыв с любимым мужчиной дался ей тяжело – и они так и не обсудили произошедшее.