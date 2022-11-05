«Потерпела крах»: раскрыта страшная месть Абдулова безутешной Алферовой
Они так и не поговорили.
Ирина Алферова и Александр Абдулов считались одной из самых красивых пар советского кино. Супруги были в браке 17 лет, Абдулов воспитывал как родную дочь Алферовой от первого брака Ксению. Но их любовь разрушили многочисленных измены Александра Абдулова.
Ирина Алферова делилась, что разрыв с любимым мужчиной дался ей тяжело – и они так и не обсудили произошедшее.
«Он ушел, закрыл дверь и больше не пришел в эту квартиру. И дальше… Он умер, и мы даже не поговорили по-настоящему ни разу. Я в совершенно разобранном состоянии была, вся тряслась, раздавленное существо. Жизнь моя потерпела крах, я абсолютно не знала, как ее строить дальше», — рассказала актриса в программе «Привет, Андрей».