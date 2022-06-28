«Потерпела крах»: лишившуюся поддержки Артика Анну Асти растоптали

Далеко не все поклонники оценили творческие эксперименты знаменитости.

Анна Асти столкнулась с критикой пользователей Сети из-за своего образа на презентации сольного альбома. Подробностями ситуации делится Telegram-канал «Звездач ».

Несколько дней назад артистка выпустила долгожданную для фанатов пластинку «Феникс». Запись стала первым альбомом после ее ухода из Artik & Asti, а презентация прошла в одном из столичных клубов. Однако, как заметили внимательные поклонники, на концерте артистка активно копировала стиль Светланы Лободы. Как уверены многие пользователи Сети, сольное творчество у артистки получается намного хуже, чем работа в коллективе.

«Асти какая-то неинтересная, песни грустные, одинаковые, безвкусные (нытье какое-то) и суицидальные. Раньше очень нравилась их группа и песни, но, когда она в себя поверила и решила отсоединиться, стало хуже. Она потерпела крах с этим уходом», «Стало только хуже теперь», — уверены интернет-пользователи.

Некоторые поклонники даже предложили артистке взять творческий перерыв, чтобы старательнее подойти к вопросу своего стиля и ответственнее продумать концепцию нового образа.

Россияне ахнут: американцы разглядели нациста в комедии Гайдая