Потери невосполнимы: смерть Елизаветы II ударила по детям Кейт Миддлтон

Несмотря на то, что состояние здоровья Елизаветы II в последнее время оставляло желать лучшего, новость о ее смерти прозвучала как гром среди ясного неба. После кончины Ее Величества жизнь всей королевской семьи заметно изменилась.

Как того и следовало ожидать, коснулись перемены и маленьких правнуков королевы Великобритании — семилетней Шарлотты, девятилетнего Джорджа и четырехлетнего Луи. Детям Принца Уильяма и Кейт Миддлтон пришлось столкнуться с невосполнимой потерей: они лишились не только любимой прабабушки, но и собственной фамилии.

Портал Express пишет, что впервые под фамилией Уэлс двое старших наследников герцогов Кембриджских появились на церемонии прощания с Елизаветой. Все это связано с тем, что их родители отныне именуются как принц и принцесса Уэльские. Ранее же фамилия детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма звучала как Кембридж.