Потери 2022 года невосполнимы: в гибель кумиров миллионов сложно поверить

Этот год оказался богатым на события, в том числе и на драматические. В 2022 году ушли из жизни ярчайшие знаменитости, смерть которых стала настоящим потрясением для поклонников.

В январе на горнолыжном курорте погиб известный французский актер и модель Гаспар Ульель. Он катался без шлема и на огромной скорости врезался в другого лыжника. Гаспара срочно повезли в госпиталь, но спустя сутки 37-летний актер скончался.

В том же месяце россиян потрясла еще одна новость — не стало легенды советского кино Леонида Куравлева. За несколько лет до смерти он жил отшельником и страдал от деменции. 85-летний артист попал в больницу из-за проблем с дыханием, а уже через 20 дней Куравлев скончался.

В июне россияне снова были ошарашены трагической новостью — умер Юрий Шатунов. 48-летний певец и экс-солист «Ласкового мая» скоропостижно скончался от обширного инфаркта.

Сентябрь выдался не менее драматичным, чем июнь. Звезда эстрады и кумир миллионов Борис Моисеев ушел из жизни после третьего инсульта. Эпатажному танцовщику и певцу было 68 лет.

В том же сентябре не стало королевы Елизаветы II, которая скончалась в возрасте 96 лет. К моменту своей смерти она считалась самым долгоправящим монархом за всю историю Британии. С ее уходом англичане еще долго не смогут примириться, ведь они обожали свою королеву.