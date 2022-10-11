Потасовка в «Ленкоме» закончилась для вдовы Караченцова вызовом скорой

В театре «Ленком» снова бушуют страсти. Ссора разгорелась между давними врагами — директором Марком Варшавером и вдовой Караченцова. Людмила Поргина еще с прошлого года активно начала критиковать действия руководителя театра. Она была недовольна тем, что ей достаются роли в спектаклях исключительно в массовке. По ее версии, Варшавер специально таким образом унижал актрису. Тем не менее Поргина решила, что пока ей дают время прийти в себя, ведь все-таки в последние годы жизни мужа актриса почти не выходила на сцену.

Но в новом сезоне Людмила обнаружила, что опять оказалась в массовке. Тогда актриса решила лично выяснить отношения с Варшавером. Но, по ее словам, директор закричал на нее, что она не имеет права входить в его кабинет, и потребовал охранников вывести Поргину.

«Тянулся к моей шее», — описала действия Марка актриса в беседе с порталом Prozvezd .

От переживаний Поргиной стало плохо, и она вызвала медиков прямо в театр. Врачи скорой помощи обнаружили, что у актрисы сильно подскочило давление. Даже потом дома она никак не могла успокоиться после такой потасовки.