Потакает собственной фобии: странное требование Киану Ривза вас точно шокирует

Киану Ривз, как и любой другой актер, боится стать невостребованным и остаться без работы. При этом артист точно знает, что представляет наибольшую угрозу его карьере. Более того, он нашел выход из ситуации.

В свой контракт звезда «Матрицы» внес пункт о том, что его героев нельзя менять при помощи компьютерной графики, если без этого вполне можно обойтись. Ривз с ужасом вспоминает, что еще в нулевых при монтаже одного из фильмов на лицо его персонажа добавили слезу. Тогда актер был невероятно расстроен, поскольку почувствовал себя ненужным на съемочной площадке.

Впоследствии он выступил с заявлением о том, что если цифровая редактура и дальше будет применяться столь широко, то ему и его коллегам незачем будет ходить на работу. Любопытно, что многие другие актеры поддержали мысль Киану о том, что подобный монтаж лишает их возможности продемонстрировать свой талант во всей красе.