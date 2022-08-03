Посыпятся проблемы: от этих 4 знаков зодиака в августе отвернется удача

"Кто-то теряет, а кто-то находит", – поется в песенке из популярного кинофильма. Действительно, хотим мы того или нет, время от времени белая полоса в жизни сменяется на черную, и на голову, словно из рога изобилия, сыпятся проблемы и неудачи. Рассказываем, каким представителям зодиакального круга в августе 2022 стоит приготовиться к сложным временам.

Овен

Небесные светила сулят Овнам проблемы на работе. Их причиной может послужить чрезмерно вспыльчивый нрав уроженцев огненного знака. Конфликт, который он затеют, не добавит им авторитета в глазах коллег и руководства.

Кроме того, проблемы подстерегают Овнов и в личной жизни.

Отношения со второй половинкой станут натянутыми и безрадостными, и если уроженцы знака не возьмут ситуацию в свои руки, конец их лав-стори может оказаться печальным. Важно переступить через свою гордость и начать диалог.

Лев

В августе 2022 многие Львы поймают себя на мысли, что они топчутся на одном месте. Нет прогресса ни в движении по карьерной лестнице, ни в романтических отношениях. Стабильность, конечно, хороша, но не следует путать ее с застоем.

Львам необходимо помнить о том, что в их силах все изменить, а нынешние неудачи и ощущение стагнации – неприятный, но, увы, необходимый этап перед будущим расцветом.

Поэтому им следует набраться терпения и стойко переносить испытания, которые припасло на их долю мироздание.

Дева

Представители земного знака в августе 2022 столкнутся с трудностями на работе. Возникнет недопонимание с коллегами, которое при неблагоприятном стечении обстоятельств может вылиться в серьезный конфликт. Девам стоит обратить внимание на то, как они общаются с окружающими – их резкий и командный тон не всем придется по душе. В личной жизни фортуна тоже не на стороне Дев – одинокие уроженцы знака попытаются завязать отношения, но быстро разочаруются в избраннике.

У семейных Дев возможны ссоры со второй половинкой.

Козерог

Мысли Козерогов в августе витают где-то далеко – возможно, они грезят о грядущем отпуске или не могут вернуться в режим трудовых будней после долгого отдыха.

Как бы там ни было, их рассеянность скажется на работе самым неблагополучным образом – все будет валиться из рук.

В отношениях тоже возникнут трудности. Пока Козероги будут тщательно все взвешивать и решать, к чему прислушаться – к сердцу или к разуму, Амур передумает пускать судьбоносную стрелу.