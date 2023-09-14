«Посылал на три буквы»: Ахеджакова отличилась у гроба покойного коллеги

Лию Ахеджакову и Валентина Гафта связывали десятилетия совместных гастролей, дружбы и многие часы на одной сцене. Кстати, именно звезде «Служебного романа» актер был обязан своей всесоюзной славой. Ведь Лия Ахеджакова предложила Рязанову попробовать Гафта на главную роль в «Гараже», после чего он проснулся знаменитым.

Были у коллег и другие истории. Их актриса, не стесняясь в выражениях, пересказывала на похоронах дорогого друга. Но Лия Ахеджакова подчеркнула, что сам Валентин Гафт любил выразиться покрепче, без брани его просто невозможно было представить. Например, по воспоминаниям актрисы, он нередко посылал ее на три буквы прямо во время спектакля. Однажды досталось Ахеджаковой за неправильно подсказанную реплику. Гафт матерился так, что его слышали даже в зале. А вот похвалу от актера заслужить было непросто. Но однажды Ахеджакова удостоилась и ее: Гафт в шутку пообещал жениться на подруге за отличную игру.