Постыдную ошибку не замечали 18 лет: как на самом деле звали героя «Терминала»

Трагикомедийный фильм Стивена Спилберга «Терминал» получил теплые отзывы зрителей и критиков. Однако режиссер допустил досадную ошибку, которая бросается в глаза российским зрителям.

История рассказывает о жителе Восточной Европы Викторе Наворски, который отправился в Штаты. Во время перелета в его родной стране происходит военный переворот. Виза Виктора аннулируется, что преграждает ему путь в Штаты, но и вернуться назад он тоже не может. Наворски остается в аэропорту Нью-Йорка и пытается как-то организовать свою жизнь у выхода 67.

Если посмотреть внимательно на один кадр, то можно увидеть неразбериху с документами. В паспорте героя указано совсем другое имя, вызвавшее у россиян приступ гомерического смеха. По документам Виктора Наворски зовут Гульнара Гулина. Видимо, поэтому его и не выпустили из знаменитого терминала.

Кстати, сама история основана на реальных событиях. Мерхан Нассери, бежавший из Ирана во Францию, прожил в аэропорту 18 лет, потому что его документы украли. Спилберг, вдохновленный этим случаем, снял добротный фильм «Терминал». Однако даже такому мэтру не удалось избежать нелепой ошибки.