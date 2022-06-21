Постыдной склонности Львов, Близнецов и Скорпионов не нашли оправдания

Измена – одно из самых страшных испытаний в романтических отношениях. Узнать о неверности близкого человека больно, унизительно и горько. Разумеется, каждый случай индивидуален, и для похода налево может быть веская причина. Однако астрологи выявили интересную закономерность – представители некоторых знаков зодиака изменяют своим избранникам гораздо чаще, чем их соседи по зодиакальному кругу. Они назвали четыре знака, склонных к этому постыдному поступку больше всего.

Близнецы

Рожденные под знаком Близнецов, как правило, пускаются на измену от скуки. Как только конфетно-букетный период с его бабочками в животе и зашкаливающим уровнем эндорфинов заканчивается, начинаются серые будни.

Это другие считают, что отношения вышли на новый уровень – а для Близнецов они, по сути, закончились.

Наставят рога и не пожалеют: 4 женщины Зодиака, которые чаще всего изменяют

Как только уроженцам воздушного знака становится скучно и тоскливо, они отправляются налево за свежими впечатлениями.

Лев

Гордые уроженцы огненного знака убеждены, что весь мир вращается вокруг них. Ну, по крайней мере, мир их партнера – точно. Львы обожают, когда в отношениях им уделяют повышенное внимание, осыпают комплиментами и подарками.

Едва градус обожания убавится, как зодиакальные хищники сперва возмутятся, а затем решат отомстить своему избраннику.

В чужие объятия они падают, чтобы вызвать ревность или острых ощущений ради.

Скорпион

Скорпион – один из самых темпераментных знаков зодиака. Представителям этого знака необходимо, чтобы в отношениях постоянно кипели итальянские страсти.

Если со временем партнер устанет от бурных скандалов и столь же горячих примирений, Скорпион задумается о том, чтобы получить свежие эмоции на стороне.

Кроме того, зачастую уроженцы знака считают себя неспособными на длительные и серьезные отношения, а потому меняют избранников как перчатки.

Стрелец

Веселые и обаятельные Стрельцы жаждут получить от жизни все. Неудивительно, что они не торопятся связать себя серьезными отношениями, ведь им хочется перепробовать все конфеты в коробке. Даже если кому-то удастся приструнить Стрельца, не факт, что он не станет ходить налево тайком.