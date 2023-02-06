Постыдная выходка поставила брак под угрозу: Кейт Миддлтон стыдится мужа не просто так

Британская королевская семья живет на виду у всего мира и находится под пристальным наблюдением общественности. Нередко Виндзоры попадали в неловкие ситуации, за которые им было жутко стыдно. Исключением не стал и нынешний наследник престола принц Уильям.

Шесть лет назад муж Кейт Миддлтон оказался в недвусмысленном положении, когда отдыхал на горнолыжном курорте. Папарацци застукали Уильяма за горячими танцами, причем партнершей принца была не его законная супруга, а некая австралийская модель.

Скандальные снимки увидел весь мир и, конечно, Кейт Миддлтон. Постыдное поведение супруга унизило герцогиню Кембриджскую и вывело ее из себя. Скорее всего, она устроила Уильяму грандиозную взбучку, ведь впредь принц не повторял ничего подобного. А о произошедшем он постарался забыть как можно скорее. В итоге брак удалось спасти.

А почти десять лет назад героем скандала стал принц Гарри. Во время поездки в Лас-Вегас брата Уильяма засняли полностью обнаженным. Он играл в бильярд на раздевание, и, видимо, фортуна была не на его стороне. Когда Гарри вернулся домой, то получил от брата немало словесных оплеух.