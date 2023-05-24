Постыдная выходка Боярского даром не прошла: поплатился собственным здоровьем

Михаил Боярский родился в именитой актерской семье, и это пагубно сказалось на его характере. Д’Артаньян всегда отличался своенравным поведением на съемочной площадке, что выводило его коллег из себя.

Так, во время работы над легендарной картиной «Собака не сене» Михаил Сергеевич проявил свои замашки командира. Актер, игравший Теодора, то и дело строил из себя режиссера, а особенно в совместных сценах с Маргаритой Тереховой. Боярский, видимо, намеренно издевался над актрисой. Но в итоге он был наказан за свое постыдное поведение.

По сценарию героиня Тереховой Диана должна была ударить Теодора веером. В этот дубль актриса вложила всю свою душу, и у Боярского хлынула настоящая кровь вместо бутафорской. Так заносчивый актер был наказан своей темпераментной коллегой и поплатился здоровьем.

Спустя годы Маргарита Борисовна призналась, что бурные страсти на съемках пошли фильму только на пользу. Между актерами летали нешуточные искры, которые невозможно изобразить.