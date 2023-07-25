Постыдная причина, почему в СССР все быстро женились: современная молодежь не поймет

Для молодых людей в СССР быстрый, даже скоропалительный брак, был нормой. Но дело было не в том, что в то время чувства были ярче и сильнее, даже не в интимной стороне вопроса, присутствие которой до свадьбы не поощрялось. Все оказывалось гораздо прозаичнее.

Дело в том, что семейным давали просторные комнаты или даже квартиры. В то время как до свадьбы приходилось жить с родителями или делить комнату с коллегами или другими учащимися. Кроме того, семейное положение влияло и на то, как человек продвигался по карьерной лестнице. Например, к мужчине, который к 30 годам еще не обзавелся женой и детьми, относились с предубеждением. Считалось, что такой работник может злоупотреблять спиртным или начнет лениться без дополнительного стимула в лице супруги. Кроме того, холостяка могли вообще не утвердить на должность.