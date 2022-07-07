Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Поступок истиной «звезды»: неприглядное поведение Муцениеце вызвало оторопь

Поступок истиной «звезды»: неприглядное поведение Муцениеце вызвало оторопь

7 июля 2022 13:55
Поступок истиной «звезды»: неприглядное поведение Муцениеце вызвало оторопь

Пользователи соцсетей раскритиковали актрису.

33-летняя Агата Муцениеце навлекла на себя критику пользователей соцсетей. На днях она опубликовала снимок, сделанный в лифте. Чтобы продемонстрировать, насколько босоножки у нее сочетаются с цветом платья и сумки, она закинула ногу на поручень в кабинке.

У подписчиков неприглядное поведение Муцениеце вызвало оторопь. Они заметили, что актриса прямо в обуви наступила на те места, за которые люди держатся руками. В интернете посчитали это грубостью и невоспитанностью.

«Почему „звезды“ такое позволяют себе?» — задались вопросом в Telegram-канале «Бабка на лавке»

Пользователи припомнили, что такими поступками грешат многие артисты и телеведущие. Например, Ксения Бородина и ее бывший муж Курбан Омаров часто делали снимки, поставив ноги в обуви на диваны в кафе или сиденья в автомобилях, взятых в аренду. Комментаторы решили, что все дело в «звездной болезни».

«Воспитания ноль», «Корона на голове», «Типа звезды», — написали фолловеры канала.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Related video