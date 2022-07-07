Поступок истиной «звезды»: неприглядное поведение Муцениеце вызвало оторопь

33-летняя Агата Муцениеце навлекла на себя критику пользователей соцсетей. На днях она опубликовала снимок, сделанный в лифте. Чтобы продемонстрировать, насколько босоножки у нее сочетаются с цветом платья и сумки, она закинула ногу на поручень в кабинке.

У подписчиков неприглядное поведение Муцениеце вызвало оторопь. Они заметили, что актриса прямо в обуви наступила на те места, за которые люди держатся руками. В интернете посчитали это грубостью и невоспитанностью.

«Почему „звезды“ такое позволяют себе?» — задались вопросом в Telegram-канале «Бабка на лавке »

Пользователи припомнили, что такими поступками грешат многие артисты и телеведущие. Например, Ксения Бородина и ее бывший муж Курбан Омаров часто делали снимки, поставив ноги в обуви на диваны в кафе или сиденья в автомобилях, взятых в аренду. Комментаторы решили, что все дело в «звездной болезни».