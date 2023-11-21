Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Поступила в МГУ в 14 лет: какие испытания выпали на долю советской Тепляковой

Поступила в МГУ в 14 лет: какие испытания выпали на долю советской Тепляковой

21 ноября 2023 21:00
Поступила в МГУ в 14 лет: какие испытания выпали на долю советской Тепляковой

Вундеркинд обвиняла во всем родителей.

Алиса Теплякова, которая в девять лет стала студенткой столичного университета, восхитила всех россиян. А ведь в Советском Союзе были свои вундеркинды, которые ни в чем не уступали маленькой россиянке. Вот только судьба их складывалась потом довольно безрадостно.

Это доказывает пример Ирины Поляковой. Уже в два года она знала азбуку наизусть, а в пять лет пошла в школу, прочитав все произведения Жюля Верна. Мама Иры была педагогом начальных классов, поэтому особое внимание уделяла успеваемости дочери. Все свободное время девочка проводила за книжками и учебниками.

Любую неудачу Полякова воспринимала очень остро. Однажды после выставленной двойки у девочки случился сердечный приступ. После третьего класса Ира экстерном поступила сразу в седьмой. В школе она так и не смогла завести друзей, поэтому мучилась от чувства одиночества.

В 14 лет Полякова получила аттестат и поступила в МГУ на экономический факультет. Она скрывала возраст за ярким макияжем и откровенными нарядами. Университет Ирина окончила с красным дипломом, но работать по профессии не спешила. Вместо этого она сбежала из дома с бойфрендом, когда ей было 18 лет.

В дальнейшем на долю Поляковой выпало немало испытаний. Она пережила два развода, тяжелую депрессию и лечилась в клинике неврозов. Ирина не скрывала, что именно желание родителей получить домашнего гения сломало ей судьбу. Преодолеть последствия травмы ей удалось только с помощью психотерапии.

Поступила в МГУ в 14 лет: какие испытания выпали на долю советской Тепляковой
Фото: @redactsiya / youtube.com, unsplash.com, кадр с YouTube «Фильмы Елены Погребижской»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше