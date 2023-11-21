Поступила в МГУ в 14 лет: какие испытания выпали на долю советской Тепляковой

Алиса Теплякова, которая в девять лет стала студенткой столичного университета, восхитила всех россиян. А ведь в Советском Союзе были свои вундеркинды, которые ни в чем не уступали маленькой россиянке. Вот только судьба их складывалась потом довольно безрадостно.

Это доказывает пример Ирины Поляковой. Уже в два года она знала азбуку наизусть, а в пять лет пошла в школу, прочитав все произведения Жюля Верна. Мама Иры была педагогом начальных классов, поэтому особое внимание уделяла успеваемости дочери. Все свободное время девочка проводила за книжками и учебниками.

Любую неудачу Полякова воспринимала очень остро. Однажды после выставленной двойки у девочки случился сердечный приступ. После третьего класса Ира экстерном поступила сразу в седьмой. В школе она так и не смогла завести друзей, поэтому мучилась от чувства одиночества.

В 14 лет Полякова получила аттестат и поступила в МГУ на экономический факультет. Она скрывала возраст за ярким макияжем и откровенными нарядами. Университет Ирина окончила с красным дипломом, но работать по профессии не спешила. Вместо этого она сбежала из дома с бойфрендом, когда ей было 18 лет.

В дальнейшем на долю Поляковой выпало немало испытаний. Она пережила два развода, тяжелую депрессию и лечилась в клинике неврозов. Ирина не скрывала, что именно желание родителей получить домашнего гения сломало ей судьбу. Преодолеть последствия травмы ей удалось только с помощью психотерапии.