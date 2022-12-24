Поступила ужасно: за что правдоруб Градский возненавидел Пугачеву

Александр Градский никогда не отличался особыми тёплыми чувствами к Алле Борисовне. Музыкант открыто не конфликтовал, но его личная неприязнь отчетливо прослеживались.

Он удивлялся такому почитанию и отношению публики к примадонне, поскольку сам не считал ее творчество и вокальные данные уникальными или хотя бы стоящими внимания.

Кроме того, композитора сильно задевало то, что Пугачева присваивала себе некоторые его победы.

В одном из интервью он приводит в пример группу «Браво». Градский вместе с Бондаренко помогли этим музыкантам стать профессионалами и сделать первый тур по СССР. Однако успех коллектива приписала себе примадонна.

Этот подлый поступок ещё сильнее настроил Александра против коллеги. Он говорил, что ей даже не нужно петь, достаточно «ходить туда-сюда» чтобы получить овации публики.