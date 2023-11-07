Поступила ужасно: за что Гурченко возненавидела родную дочь

Не секрет, что Людмила Гурченко была горе-матерью. Ее дочь Маша страдала всю жизнь от отсутствия родительской любви и внимания. Легендарная актриса, занятая карьерой и имеющая сложный характер, не могла уделить достаточно времени своему единственному ребенку.

Знаменитость стала мамой в 23 года, родив дочь Машу в союзе со сценаристом Борисом Андроникашвили. Брак продлился всего четыре года, а причиной расставания стали постоянные измены мужа. Гурченко признавалась, что они были несовместимы и развод стал для нее большим испытанием. Дочери Маше было всего полтора года, когда отец безжалостно отказался от нее.

Гурченко часто отсутствовала в жизни своей дочери из-за работы и гастролей, жила лишь для себя. Когда актриса была в отъездах, Маша часто оставалась одна. Знаменитость брала ее с собой только летом, когда у девочки были каникулы.

Дочь звезды также столкнулась с трудностями, вернувшись к матери после длительного пребывания у бабушки и дедушки. Те избаловали любимую внучку, а Гурченко требовала дисциплины и часто кричала на наследницу. Для Маши это было непонятно и непривычно.

Со временем актриса окончательно возненавидела свою дочь из-за ее избалованности. Но главным камнем преткновения с наследницей стало отсутствие родительской любви и внимания. Мария так и не смогла принять, что ее мать жила лишь ради искусства, и не смирилась с отсутствием внимания, любви и заботы.