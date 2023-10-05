Поступил как предатель: дочь даже после смерти не смогла простить Юрия Яковлева

В молодости Юрий Яковлев наломал немало дров. Актер до конца своих дней чувствовал вину перед дочерью Аленой.

Звезда экрана был человеком влюбчивым и готовым ради любви на все. Артисту ничего не стоило бросить жену и ребенка, чтобы начать жизнь с чистого листа с новой музой.

Киру Мачульскую он оставил, когда та еще была беременна. По этой причине Яковлева росла без отца. Ипполит из «Иронии судьбы» не стремился наладить общение с наследницей.

Случившееся актриса восприняла как самое настоящее предательство. Она так и не простила отца за то, что тот ушел из семьи. В этом знаменитость призналась в интервью Лере Кудрявцевой, когда снимали шоу «Секрет на миллион».

Призналась она в и том, что из-за семейной драмы долго не могла доверять мужчинам. Личная жизнь артистки складывалась непросто. Она дважды выходила замуж, но развелась.