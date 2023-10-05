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Поступил как предатель: дочь даже после смерти не смогла простить Юрия Яковлева

5 октября 2023 14:45
Поступил как предатель: дочь даже после смерти не смогла простить Юрия Яковлева

Время не лечит.

В молодости Юрий Яковлев наломал немало дров. Актер до конца своих дней чувствовал вину перед дочерью Аленой.

Звезда экрана был человеком влюбчивым и готовым ради любви на все. Артисту ничего не стоило бросить жену и ребенка, чтобы начать жизнь с чистого листа с новой музой.

Киру Мачульскую он оставил, когда та еще была беременна. По этой причине Яковлева росла без отца. Ипполит из «Иронии судьбы» не стремился наладить общение с наследницей.

Случившееся актриса восприняла как самое настоящее предательство. Она так и не простила отца за то, что тот ушел из семьи. В этом знаменитость призналась в интервью Лере Кудрявцевой, когда снимали шоу «Секрет на миллион».

Призналась она в и том, что из-за семейной драмы долго не могла доверять мужчинам. Личная жизнь артистки складывалась непросто. Она дважды выходила замуж, но развелась.

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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