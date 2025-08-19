«Постучись в мою дверь», перелом позвоночника и месяцы терапии: прогулка на лодке чуть не оставила Бюрсина прикованным к инвалидной коляске

Волю актера не сломили, хотя ему пришлось пересмотреть взгляды на жизнь.

Турецкий актер Керем Бюрсин, известный зрителям по сериалам «Постучись в мою дверь» и «Сердцебиение», пережил в 2019 году травму, которая могла навсегда лишить его возможности ходить. Перелом позвоночника стал для него настоящим испытанием: пришлось заново учиться ходить и смотреть на мир новыми глазами.

Роковая прогулка на лодке

Бюрсин в беседе с GQ вспоминал, как волна в Бодруме выбросила его на спину. Боль охватила всё тело, и первой мыслью было: сможет ли он когда-нибудь снова встать на ноги.

«Ужасная боль охватила все мое тело. На мгновение я подумал, что больше никогда не смогу ходить. Когда я понял, что могу наступить на землю, я почувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Я мог бы также считать себя самым невезучим человеком в мире, потому что у меня сломана спина».

Он признаётся: мог бы жаловаться на жизнь, но счел этот случай подарком свыше. Если бе перелом был на 2 сантиметра ниже, то могло легко задеть нерв и Керем остался бы прикован к коляске.

Долгое восстановление

Период восстановления он провёл не только в кабинете физиотерапии, актер посвятил себя чтению и поиску новых практик. Особое впечатление на него произвела книга Джо Диспензы «Избавиться от привычки быть собой».

Совет уделять себе 20 минут каждое утро актер превратил в личный ритуал: пишет, разговаривает с собой в зеркале или просто остаётся в тишине.

«В конце концов, вы проводите 24 часа в сутки с самим собой. Главное — уметь остановиться и задать вопрос о своих потребностях», — делится он.

Опыт борьбы с травмой помог ему стать ближе к турецкой народной философию: всегда надеяться только на хорошее. Теперь он старается жить без лишнего контроля и тревог, а каждую новую роль воспринимает как доказательство того, что он смог выйти из самой сложной схватки своей жизни.

