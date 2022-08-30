«Постучись в мою дверь» могли закрыть: роман Керема Бюрсина с Ханде Эрчел едва не обернулся скандалом

Романтический сериал «Постучись в мою дверь» занимает лидирующие места во многих странах мира. Тысячи фанатов с восторгом следят за историей любви героев Ханде Эрчел и Керема Бюрсина. Однако, как оказалось, проект могли закрыть еще во время съемок из-за чрезмерной откровенности некоторых сцен.

Дело в том, что каждый сериал, снимающийся в стране, проходит оценку Турецким верховным советом по радио и телевидению. И местные чиновники не одобряют пикантные эпизоды, куда входят даже поцелуи на экране. Поэтому романтический проект получил штраф размером в один миллион рублей за знаменитую сцену в джакузи.

Подобное взыскание сильно ударило по бюджету. Продюсеры не ожидали таких больших дополнительных расходов и даже планировали закрыть сериал досрочно, но смогли распределить расходы и выпустить все запланированные эпизоды.