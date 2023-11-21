Постсоветский «Великолепный век»: этот сериал про Хюррем не уступает турецкому

Сериал «Великолепный век» за годы эфира стал настоящим культурным феноменом. Поклонники со всего мира именно после этого шоу начали интересоваться турецкой историей. Однако далеко не все знают, что до премьеры исторической драмы украинские кинематографисты выпустили свою экранизацию истории Хюррем-султан.

Так, в 1997 году на экраны вышел первый сезон проекта «Роксолана», который рассказывал историю главной возлюбленной Сулеймана Великолепного. Главную роль в шоу сыграла Ольга Сумская. И артистка настолько хорошо перевоплотилась в свою героиню, а сценаристам удалось так подробно раскрыть ее историю, что впоследствии выпустили еще два сезона, в которых рассказывала вся жизнь Хюррем.

Сериал оказался популярным не только у себя на родине. В Турции проект также оценили достаточно высоко. Артистку осыпали комплиментами во всем мире. И именно Сумская спустя несколько лет подарила голос Мерьем Узерли в «Великолепном веке».