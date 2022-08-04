«Постсоветский синдром»: Семенович поставила диагноз россиянам

Анна Семенович раскритиковала соотечественников из-за неуважения к психологии. Знаменитость уверена, что многие россияне не считают важной эту сферу.

По словам артистки, во времена Советского союза было не принято обращаться к психологам с той или иной проблемой. Люди самостоятельно переживали свои сложности и так же воспитывали своих детей, из-за чего до сих пор россияне не признают такую важную, как считает артистка, науку как психология и позволяют себе, например, осуждать знаменитостей, когда те делятся своими проблемами в социальных сетях.

«Психология — это же умение взаимодействия с людьми, социумом... Это очень важно, но почему-то у нас такой «постсоветский синдром», — рассказывает певица в беседе с порталом Vnimanie.pro.

Семенович уверена: уже в школе нужно ввести специальный предмет, в котором детей научат азам психологии. И именно такое отношение поможет воспитать здоровое поколение, которое будет слышать и понимать себя, а также мир вокруг.