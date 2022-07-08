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Киноафиша Статьи Постройневшая брюнетка: изменившаяся до неузнаваемости Пегова удивила россиян

Постройневшая брюнетка: изменившаяся до неузнаваемости Пегова удивила россиян

8 июля 2022 13:30
Постройневшая брюнетка: изменившаяся до неузнаваемости Пегова удивила россиян

Актриса не побоялась резких перемен.

Ирина Пегова шокировала поклонников своим неожиданным преображением. Соответствующим снимком артистка поделилась в личных социальных сетях.

Последние годы звезда фильма «7 главных желаний» известна не только своими ролями, но и верностью одному образу. Однако для нового проекта артистке пришлось решиться на кардинальные перемены. Ради сериала «Моя мама — шпион» Пегова отказалась от светлых волос и перекрасилась в брюнетку, а чтобы подчеркнуть преображение, выбрала наряд, подчеркивающий ее стройную фигуру.

Постройневшая брюнетка: изменившаяся до неузнаваемости Пегова удивила россиян

Пользователи Сети оказались в восторге от перемен Пеговой. В комментариях они осыпали артистку комплиментами, предложив ей и после съемок оставить новый цвет волос и не возвращаться к старому образу.

«Какая красивая женщина», «Супер», «Вам очень подходит», — не скрывают своего восторга подписчики.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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