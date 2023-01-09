Построила счастье на чужом несчастье: советская Дездемона не любила афишировать этот порочный факт

Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук познакомились в начале 50-х, за несколько лет до их совместного фильма «Отелло». Как оказалось, их встреча стала роковой не только для карьеры, но и для личной жизни.

Дело в том, что в то время прославленный режиссер был женат на Инне Макаровой, но у них со Скобцевой сразу же появилась симпатия. И чем больше времени они проводили вместе, тем сильнее в них разгорались чувства.

В итоге между Скобцевой и Бондарчуком завязался роман, который они скрывали в течение четырех лет. Но постановщик все-таки решился уйти из семьи и оставил свою законную супругу, связав себя узами брака с новой любовью. Их союз оказался крепким и искренним. Уже спустя три года на свет появилась их наследница Алена, а позднее — сын Федор.

Знаменитости прожили вместе всю жизнь и считались одной из самых красивых пар советского кинематографа. При этом Скобцева никогда не признавалась, что увела своего возлюбленного из семьи и построила свой брак на чужом горе.