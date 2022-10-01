Пострадали зрители: за что ведущего «Что? Где? Когда?» с позором изгнали из театра

Весь Ленком был в шоке.

У создателя телеигры «Что? Где? Когда?» Владимира Ворошилова была насыщенная творческая биография. И особое место в его жизни занимала работа художником-постановщиком в театрах – МХАТ, Малый театр, Театр оперетты. А вот сотрудничество с Ленкомом привело к настоящему скандалу.

Ворошилов работал над пьесой «Наташкин мост» в Театре имени Ленинского комсомола. Для постановки нужен был яркий столб света. И чтобы создать нужное освещение, Владимир Ворошилов просто разобрал металлические конструкции, поддерживающие крышу.

Директор был в шоке, но все же разрешил провести премьеру в таких необычных декорациях.

Спектакль обернулся фиаско. Прямо во время представления пошел дождь – и зрители, сидевшие в первых рядах, сильно намокли. После неприятного эпизода Ворошилов ушел работать на телевидение – и не зря, ведь он создал одну из наиболее культовых программ на советском и российском тв.