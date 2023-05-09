Пострадала маленькая дочь: случившееся в доме Заворотнюк предано огласке

Анна Заворотнюк старается быть откровенной со своими фанатами и регулярно рассказывает новости о своей жизни и о лечении матери. Звезда социальных сетей честно делится переживаниями, а ее недавнее откровение шокировало поклонников знаменитой артистки.

По словам Анны, будучи маленькой девочкой она столкнулась с домашним насилием. Ее избили в качестве наказания, но сделал это не кто-то из ее родственников.

«Получила по спине ремнем не от родного человека. И это было для меня настоящей трагедией», — рассказала Заворотнюк в своих социальных сетях.

При этом Анна не рассказала, кто именно решил ее наказать, а также почему мама не вступилась за ребенка, позволив в своем доме такие жестокие методы воспитания. В итоге девочка на долгие годы запомнила травмирующий инцидент. И лишь недавно знаменитость смогла принять случившееся и разобраться в себе.