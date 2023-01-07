Пострадал каждый: не поверите, что вытворяла дочь Беллы и Эдварда за кадром «Сумерек»

Съемки каждой части легендарных «Сумерек» сопровождались забавными ситуациями. Так, во время работы над последним фильмом отличилась Маккензи Фой, исполнившая роль чудесного дитя Беллы и Эдварда.

Один из коллег посоветовал актрисе завести «баночку с ругательствами», и она с энтузиазмом включилась в процесс. Дело в том, что на съемочной площадке актеры часто использовали нецензурную лексику, и Маккензи решила с этим бороться с помощью штрафов.

Она завела «баночку с ругательствами» и собирала деньги с тех, кто произносил «грязные» слова. Если человек выдал что-то незначительное, то он платил «в кассу» два доллара. А если словцо было покрепче, то нарушитель жертвовал уже три доллара. К концу съемок не осталось ни одного актера, кто смог бы избежать штрафа.

Как-то у Фой спросили, кто же нагрешил больше всего. Но дочь Эдварда и Беллы предпочла отмолчаться: «Я не хочу, чтобы у кого-то были проблемы». О своем методе борьбы за нравственность Маккензи рассказала порталу Huffpost.