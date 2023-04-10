Постоянство их девиз: знаки Зодиака какой стихии влюбляются раз и на всю жизнь
К какой стихии принадлежат самые верные люди на планете?
Преданный и надежный партнер - настоящий подарок судьбы. Самое главное при встрече с таким человеком - понять, какое сокровище вам досталось, и беречь его как зеницу ока. По мнению астрологов, самые постоянные в мире люди появляются на свет под знаками, принадлежащими к одной и той же стихии. Речь идет о стихии земли, именно к ней относятся истинные однолюбы. Рассказываем, почему Телец, Дева и Козерог сквозь года хранят верность одному и тому же партнеру.
Стихия земли - самая надежная
Как бы банально это ни звучало, но главный отпечаток на характер представителей земного знака и их качества накладывает стихия, к которой они относятся. Земля издавна считалась символом постоянства, свойственного Тельцам, Деве и Козерогу.
Именно эти три знака способны выбрать спутника жизни еще в детстве, например, в детском саду или школе.
Родителям не стоит относиться к их чувствам иронически, мол, “сколько у тебя еще таких влюбленностей будет”. Эти знаки способны пронести чувства сквозь время.
Влияние планет-покровителей
Колоссальное воздействие на жизнь и личные качества земных знаков оказывают их планеты-покровители. Например, небесным телом, под влиянием которого находится Телец, является Венера, планета, названная в честь богини любви. Она наделила этот знак верностью.
Девы - подопечные Меркурия, который дарит им удивительную выдержку, в том числе в личных взаимоотношениях.
А Козероги вообще находятся во власти Сатурна, планеты суровой и строгой, ее питомцам свойственна дисциплинированность.
Темперамент - наше все
Немаловажное значение имеют те типы темперамента, которыми наделено большинство представителей земной стихии. Тельцы и Девы принадлежат к племени флегматиков, для которых вообще не характеры итальянские страсти и измены.
Козероги преимущественно являются меланхоликами. Представители этого типа не любят негатива и перемен, они не станут тащить в свою жизнь “мусор” в виде измен и предательств. Они не ходят налево сами и не потерпят того же от партнера.
Приверженность традициям
Все три земных знака зодиака придерживаются консервативных взглядов. Для них характерно строгое следование традициям, устоявшимся на протяжении веков.
Представители стихии мечтают о браке - одном на всю жизнь, и любви, что не погаснет за долгие годы.
Возможно, кому-то такие взгляды и ценности покажутся старомодными, однако Тельца, Деву и Козерога это вряд ли волнует. Куда больше внимания они уделяют своей жизни, чем мнению посторонних людей.