Постоянство их девиз: знаки Зодиака какой стихии влюбляются раз и на всю жизнь

К какой стихии принадлежат самые верные люди на планете?

Преданный и надежный партнер - настоящий подарок судьбы. Самое главное при встрече с таким человеком - понять, какое сокровище вам досталось, и беречь его как зеницу ока. По мнению астрологов, самые постоянные в мире люди появляются на свет под знаками, принадлежащими к одной и той же стихии. Речь идет о стихии земли, именно к ней относятся истинные однолюбы. Рассказываем, почему Телец, Дева и Козерог сквозь года хранят верность одному и тому же партнеру.

Стихия земли - самая надежная

Как бы банально это ни звучало, но главный отпечаток на характер представителей земного знака и их качества накладывает стихия, к которой они относятся. Земля издавна считалась символом постоянства, свойственного Тельцам, Деве и Козерогу.

Именно эти три знака способны выбрать спутника жизни еще в детстве, например, в детском саду или школе.

Родителям не стоит относиться к их чувствам иронически, мол, “сколько у тебя еще таких влюбленностей будет”. Эти знаки способны пронести чувства сквозь время.

Влияние планет-покровителей

Колоссальное воздействие на жизнь и личные качества земных знаков оказывают их планеты-покровители. Например, небесным телом, под влиянием которого находится Телец, является Венера, планета, названная в честь богини любви. Она наделила этот знак верностью.

Девы - подопечные Меркурия, который дарит им удивительную выдержку, в том числе в личных взаимоотношениях.

А Козероги вообще находятся во власти Сатурна, планеты суровой и строгой, ее питомцам свойственна дисциплинированность.

Темперамент - наше все

Немаловажное значение имеют те типы темперамента, которыми наделено большинство представителей земной стихии. Тельцы и Девы принадлежат к племени флегматиков, для которых вообще не характеры итальянские страсти и измены.

Козероги преимущественно являются меланхоликами. Представители этого типа не любят негатива и перемен, они не станут тащить в свою жизнь “мусор” в виде измен и предательств. Они не ходят налево сами и не потерпят того же от партнера.

Приверженность традициям

Все три земных знака зодиака придерживаются консервативных взглядов. Для них характерно строгое следование традициям, устоявшимся на протяжении веков.

Представители стихии мечтают о браке - одном на всю жизнь, и любви, что не погаснет за долгие годы.

Возможно, кому-то такие взгляды и ценности покажутся старомодными, однако Тельца, Деву и Козерога это вряд ли волнует. Куда больше внимания они уделяют своей жизни, чем мнению посторонних людей.