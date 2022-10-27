Постоянно врут: этим 4 знакам Зодиака ни в коем случае нельзя доверять

Люди лгут по самым разным причинам. Кто-то боится, что правда принесет ему куда больше неприятностей, чем ложь, кто-то сочиняет из чувства вины или стыда. Как бы там ни было, лгут все, вопрос лишь в том, насколько часто это происходит. По мнению астрологов, на то, как сильно человек подвержен привычке врать, большое влияние оказывает его знак зодиака. Эксперты назвали знаки, для которых патологическая ложь - это норма.

Близнецы

О двуличной натуре Близнецов не знают, кажется, только младенцы. Поэтому совсем не удивительно, что уроженцы воздушного знака в своих рассказах постоянно разбавляют правду ложью. При этом врут Близнецы настолько искусно и виртуозно, что никто не догадается, какая часть повествования действительно произошла в реальности, а какая является плодом бурной фантазии знака.

В целом, ложь Близнецов зачастую безобидна, потому что прибегают они к ней не корысти ради, а из любви к искусству.

Весы

Представители этого воздушного знака, как правило, прибегают ко лжи ради благих целей. Кроме того, Весы могут не то чтобы врать, но нарочно недоговаривать или умалчивать о чем-либо. Поймать их на вранье довольно сложно, потому что делают они это крайне ювелирно и изящно.

Однако если кому-то все же удастся прижать Весы к стенке, они пустят в ход все свое обаяние и так складно опишут причины свой лжи, что человек тут же устыдится своего поступка и отпустит уроженца знака с миром.

Стрелец

Если и есть среди патологических зодиакальных врунов тот, кто лжет исключительно ради своей выгоды, то это Стрелец. Представители огненного знака воспринимают весь этот мир как соревнование и исповедуют принцип “хочешь жить - умей вертеться”. То есть умей толкаться локтями, подставлять подножки и врать не краснея, чтобы получить свое.

Кроме того, если перейти Стрельцу дорогу, в отместку он способен оклеветать обидчика, да так, что тому придется долго “отмываться”.

Рыбы

Слишком богатое воображение Рыб не дает им спокойно жить. Уроженцы водного знака искренне не понимают, как можно довольствоваться серой и пресной правдой, когда можно украсить ее своими фантазиями? Пусть это не слишком честно, зато слушать такие приукрашенные истории намного интереснее!