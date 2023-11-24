Постоянно ссорятся: вторую внучку Долиной перестали скрывать (фото)

Лариса Долина нечасто показывает своих близких — дочь Ангелину и внучку Александру. Звезда не любит вдаваться в подробности о личном, предпочитая много работать. При этом артистка не перестает удивлять публику.

В Сети вдруг появилась информация об «особенной» внучке знаменитости. Александре пришлось подвинуться. Образ родственницы исполнительницы примерила на себя Юлия Гаврилина.

До конца этого года в одном из онлайн-кинотеатров выйдет комедия «Блеск», где появятся блогер и певица. Им достались роли бабушки и внучки, которые постоянно ссорятся.

Наталья (Долина) обладает жестким характером, поэтому не дает спуску Насте (Гаврилина). Девушка хоть и противится назиданиям бабушки, но в то же время во многом стремится быть на нее похожей. Как будут развиваться их непростые отношения, зрители узнают совсем скоро.