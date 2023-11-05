Постоянно неловко из-за отца: какой растет брошенная певцом SHAMAN дочь (фото)

Ярослав Дронов стал отцом в 2014 году, когда на свет появилась его дочь Варвара. В то время он был женат на преподавательнице Марине Рощупкиной, а после развода дочка осталась жить с мамой. И, как оказалось, слава отца не делает ее счастливой.

Дело в том, что Варвара учится в самой обычной школе. И все ее одноклассники прекрасно знают, что папа девочки — один из самых популярных музыкантов в стране. И подросток нередко стыдится этого, ведь слышит насмешки и комментарии других детей.

«Все знают, что она моя дочь. Определенное состояние неловкости присутствует», — рассказал SHAMAN в интервью Татьяне Навке для проекта «Команда».

Артист не стал раскрывать, помогает ли он как-то Варваре справиться с такой популярностью. Он лишь отметил, что видится с дочкой крайне редко из-за своей работы, но всегда старается осыпать ее подарками и поднять настроение.