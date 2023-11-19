Постоянно издевался: Миронов по странной причине изводил Догилеву на съемках

В актерской среде своя особенная атмосфера. Но порой страсти накаляются настолько, что не дай боже кому-то в ней оказаться. Например, Татьяна Догилева поделилась шокирующими подробностями о том, какую сладкую жизнь ей устроил знаменитый коллега по цеху.

Легендарный Андрей Миронов восторга не испытал, когда узнал, что ему придется сниматься вместе с актрисой в ленте «Блондинка за углом». При каждой удобной возможности он издевался над Догилевой. В частности, неоднократно спрашивал, почему на роль утвердили именно ее, а не Александру Яковлеву. Эта кандидатура гораздо больше нравилась народному любимцу, но повлиять на решение режиссера он не мог.

Вот и оставалось ему «мстить» своей экранной партнерше. Однажды ее терпение лопнуло. Звезда прямо заявила обидчику, что устала от его шуток и издевок. И тогда Миронов оправдался за свое возмутительное поведение.

Он сказал Татьяне Анатольевне, что все это время измывался над ней по одной простой причине, которая многим покажется странной. Артист заверил свою жертву, что питает к ней сильную симпатию, поэтому и отпускал колкости в ее адрес.