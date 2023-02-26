Постоянно болеют: астрологи выявили самые слабые знаки Зодиака

Один из русских классиков сравнивал здоровье со счастьем: когда оно налицо - его не замечаешь, но как только исчезает, тут-то и становится не по себе. Хорошее самочувствие - залог не только высокой работоспособности, но и прекрасного настроения. Чтобы сохранить его на долгие годы, необходимо беречь себя и внимательно следить за любыми изменениями в организме. Астрологи рассказали, каким знакам зодиака стоит относиться к своему здоровью особенно тщательно, ведь они находятся в группе риска.

Телец

Очень часто в глазах окружающих Тельцы выглядят этакими крепкими бычками, которым нипочем любые недуги. Однако это впечатление обманчиво, и на самом деле представители водного знака обладают довольно слабым иммунитетом.

Все дело в том, что Телец часто игнорирует режим дня, правильное питание, физическую активность.

Отсутствие необходимого количества сна, витаминов и спорта делают этот знак слабым и уязвимым для всевозможных болезней.

Близнецы

Близнецы живут в режиме нон-стоп, что негативно сказывается на их здоровье. Чтобы поддерживать себя в форме, представителям воздушной стихии необходимо научиться расслабляться, медитировать, отвлекаться от суеты.

Как правило, у уроженцев этого знака есть хронические заболевания.

В отсутствие здорового образа жизни они обязательно дадут о себе знать, причем в самый неподходящий момент. Витамины и полноценный отдых помогут решить проблему.

Стрелец

Уроженцы огненного знака принадлежат к числу тех, кто едва ли не буквально горит на работе. Стрельцы способны пропадать в офисе сутками, постоянно находиться в командировках, быть на связи 24/7… Вот только последствия для здоровья тут катастрофические.

Звезды рекомендуют этому знаку беречь себя и хотя бы время от времени переходить в режим энергосбережения. Необходимо внимательно прислушиваться к своему организму и не игнорировать тревожные звоночки.

Козерог

Представители земного знака болеют едва ли не с самого детства. В садике и в школе Козерог постоянно пропускает занятия из-за плохого самочувствия.

Повзрослев и начав работать, он тоже постоянно уходит на больничный, и, несмотря на прекрасные рабочие качества, редкий руководитель способен это терпеть.

Для укрепления иммунитета астрологи советуют уроженцам знака принимать побольше витаминов, заниматься физической активностью - не обязательно экстремальными видами, йога тоже вполне подойдет.