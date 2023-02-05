«Постой, паровоз»: шокировавшую народ «правду» о песне развенчали историки

Права на знаменитую блатную песенку в исполнении Юрия Никулина в фильме «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» начали предъявлять сразу после выхода картины в прокат. За авторство боролись два бывших зэка, но их претензии признали безосновательными.

Первым свои права на «Постой, паровоз» заявил Николай Ивановский, который якобы написал ее в 1946 году, отправляясь по этапу в Карельский лагерь. Выйдя на свободу, он устроился на «Ленфильм», где пел эту песню сотрудникам киностудии.

Следом автором киношлягера назвался сиделец Генрих Сечкин. Чтобы доказать авторство, он даже принялся разъяснять отдельные моменты из песни в своих воспоминаниях. Об одной детали, правда, Сечкин умолчал, но она выдает и его, и Ивановского с головой.

Историки обратили внимание на строчку «Кондуктор, нажми на тормоза». Зачем ему управлять тормозами, если в середине XX века это делал машинист? Как выяснилось, технология, при которой кондуктор отвечает за тормозной механизм, была распространена в XIX веке. С изобретением пневматических тормозов она отошла в прошлое.

Знать об этом «авторы» музыкального хита не могли, так как жили намного позже. На основе такого вдумчивого анализа историки сделали вывод, что история песни корнями уходит в XIX век. С тех пор она ходила в народе в разных вариациях. Одну из них и поет Никулин.