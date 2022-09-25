«Посторонним В.»: об этом забавном факте про дом Пятачка из советского «Винни-Пуха» вы точно не знали

В советском мультфильме «Винни Пух» можно заметить множество любопытных деталей. Например, левое ухо у Пуха вечно примято, потому что герой любит спать на левом боку. Внимательные зрители помнят, что на доме Пяточка висит интригующая надпись «Посторонним В.».

Кажется, все просто: «Посторонним В.» — это сокращение от фразы «Посторонних вход воспрещен», но читавшие сказку Алана Милна, знают, что это не так. Посторонним – это фамилия дедушки Пятачка. А «В» — первая буква от его имени, Вилли. То есть домик Пятачка украшен фамилией и именем его деда, а вовсе не предостерегающей надписью.