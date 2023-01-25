Постер в помощь: докажите, что вы настоящий фанат советского кино

В наши дни промо-акции к новым фильмам могут достигать неслыханных масштабов - создатели соревнуются друг с другом в оригинальности и креативности, чтобы привлечь внимание аудитории. А вот в советские годы возможности прорекламировать очередную ленту были довольно ограниченными. В ход шли публикации в СМИ, портреты персонажей на марках, спичечных коробках, и, конечно же, постеры. Рядом с кинотеатром можно было увидеть плакаты тех кинокартин, которые выйдут в ближайшее время или уже находятся в прокате. Как правило, чаще всего художники изображали на постерах главных героев фильма, ведь многие зрители приходили на сеанс для того, чтобы увидеть своего кумира - Юрия Никулина, Андрея Миронова, Анастасию Вертинскую и других известных артистов. А иногда изображения на плакатах были довольно абстрактными и даже философскими - например, на постере к фильму Александра Митты “Звонят, откройте дверь” (1965) художник Лилия Левшунова изобразила профиль главной героини, по щеке у нее катится слеза, внутри которой помещен черно-белый портрет героя.

Под силу ли вам узнать советский фильм по его постеру? Проверьте себя, ответив на вопросы теста.