Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Поставлю на учет!»: помните, как в фильме «Брат» Багрову «угрожали» в милиции — не все заметили в этой сцене ляп

«Поставлю на учет!»: помните, как в фильме «Брат» Багрову «угрожали» в милиции — не все заметили в этой сцене ляп

24 августа 2025 08:56
«Поставлю на учет!»: помните, как в фильме «Брат» Багрову «угрожали» в милиции — не все заметили в этой сцене ляп

Создатели не учли важную деталь и промахнулись на несколько лет.

Фильм «Брат» Алексея Балабанова — это настоящий символ эпохи 90-х, цитаты из которого ушли в народ, а образ Данилы Багрова стал легендой. И порой кажется, что эту ленту разобрали на кадры и изучили вдоль и поперёк.

Но даже в таких знаковых работах до сих пор встречаются маленькие нестыковки, которые лишь подогревают интерес зрителей. Например, в самой первой сцене, где милиционер допрашивает ввязавшегося в драку Данилу, есть интересный момент.

«Поставлю на учет!»: помните, как в фильме «Брат» Багрову «угрожали» в милиции — не все заметили в этой сцене ляп

Помните, как сначала офицер предлагает ему пойти на службу в органы, а затем, отпуская, грозит фразой:

«Через неделю не устроишься на работу — поставлю на учет!».

Спрашивается, а за что? Да, в Советском Союзе существовала статья «за тунеядство» — если человек нигде не работал, ему могли дать срок. Однако здесь и кроется подвох.

Уголовная ответственность за тунеядство была отменена ещё в 1991 году, а действие фильма разворачивается в 1996-м, уже в другой стране. К этому моменту даже самый нерадивый сотрудник органов должен был знать, что никакого «учёта» и тем более наказания за отсутствие работы уже давно не существует.

«Поставлю на учет!»: помните, как в фильме «Брат» Багрову «угрожали» в милиции — не все заметили в этой сцене ляп

Разумеется, этот момент не портит впечатление от фильма. Наоборот, он напоминает, что даже такие культовые истории создаются в первую очередь людьми, которые могут иногда ошибаться.

Ранее мы писали: Тест для поклонников творчества Балабанова: покажет, как хорошо вы помните фильм «Брат»

Фото: Кадр из фильма «Брат» (1997)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Ошейник, плетка, обнаженка: та самая сцена с «Не брат ты мне» в «Брате» изначально была абсолютно другой — эпизод кончался кровавой резней Ошейник, плетка, обнаженка: та самая сцена с «Не брат ты мне» в «Брате» изначально была абсолютно другой — эпизод кончался кровавой резней Читать дальше 24 августа 2025
Балабанов не оставил выбора: в «Брате» Бодров не хотел произносить всего одну фразу — по итогу ее и запомнили Балабанов не оставил выбора: в «Брате» Бодров не хотел произносить всего одну фразу — по итогу ее и запомнили Читать дальше 23 августа 2025
«В штабе отсиделся писарем» — ничего подобного: по секундному кадру в «Брат-2» вычислили, где служил Данила Багров «В штабе отсиделся писарем» — ничего подобного: по секундному кадру в «Брат-2» вычислили, где служил Данила Багров Читать дальше 22 августа 2025
Тест для поклонников творчества Балабанова: покажет, как хорошо вы помните фильм «Брат» Тест для поклонников творчества Балабанова: покажет, как хорошо вы помните фильм «Брат» Читать дальше 22 августа 2025
«Я так захотел»: Багров в «Брате 2» физически не мог попасть в Чикаго? Хоккейный ляп в фильме не замечали 25 лет «Я так захотел»: Багров в «Брате 2» физически не мог попасть в Чикаго? Хоккейный ляп в фильме не замечали 25 лет Читать дальше 24 августа 2025
«Похожа на советские аналоги»: новинку с Пересильд поставили в один ряд с «Москва слезам не верит» — у мелодрамы уже 7,4 балла «Похожа на советские аналоги»: новинку с Пересильд поставили в один ряд с «Москва слезам не верит» — у мелодрамы уже 7,4 балла Читать дальше 23 августа 2025
«Плохо и больно»: пикантная сцена в «Ворошиловском стрелке» тяжело далась актерам — особенно нервничали мужчины «Плохо и больно»: пикантная сцена в «Ворошиловском стрелке» тяжело далась актерам — особенно нервничали мужчины Читать дальше 23 августа 2025
«Шла на комедию, в итоге рыдала»: новый фильм с Васильевым оказалась с подвохом — актер сыграл свою самую необычную роль «Шла на комедию, в итоге рыдала»: новый фильм с Васильевым оказалась с подвохом — актер сыграл свою самую необычную роль Читать дальше 23 августа 2025
Пока одни спорят о «Мастере и Маргарите», другие — открывают что-то новое: вот еще 5 экранизаций по Булгакову, о которых вы могли не знать Пока одни спорят о «Мастере и Маргарите», другие — открывают что-то новое: вот еще 5 экранизаций по Булгакову, о которых вы могли не знать Читать дальше 21 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше