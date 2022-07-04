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Поставили перед выбором: покинувшую Израиль Пугачеву вывели на чистую воду

4 июля 2022 12:40
Поставили перед выбором: покинувшую Израиль Пугачеву вывели на чистую воду

Ранее певица намекала, что может приехать в Россию осенью.

Еще весной Алла Пугачева вместе с семьей улетела в Израиль. Дети певицы и Максима Галкина вынуждены были заканчивать учебный год дистанционно. Отвечая на вопросы журналистов, исполнительница ранее намекнула, что может приехать на родину уже к сентябрю, чтобы ее сын и дочь могли вновь сесть за парты. Однако известный блогер Лена Миро считает маловероятным, что Алла Пугачева вернется в Россию. Тем более, что на днях певица променяла Израиль на отдых в Юрмале.

По словам Миро, сейчас Пугачеву поставили перед сложным выбором: она должна либо учитывать интересы детей и прилететь осенью в Россию, либо поддержать мужа, карьера которого за границей пошла в гору. Галкин активно гастролирует и дает концерты.

«Я расцениваю шансы на возвращение процентов в 30», — подчеркнула Миро в ЖЖ.

Подписчики Лены поддержали ее мнение, добавив, что доходов звездной семьи хватит, чтобы обеспечить образование детей и за рубежом. Правда, для этого им придется определяться с недвижимостью: и в Израиле, и в Юрмале жилье они только арендуют. В то время как замок в деревне Грязь в Московской области простаивает пустым.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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