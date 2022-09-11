Поставили на место одной фразой: правду о Киркорове предали огласке

Филипп Киркоров уже долгие годы считается одним из самых ярких российских артистов. Сам музыкант называет себя Королем эстрады и не стесняется носить настоящую корону. Однако, как уверены его коллеги, на самом деле успеха он добился благодаря другим людям.

По словам Прохора Шаляпина, Киркоров может называть себя королем только потому, что это позволяют другие люди. В шоу-бизнесе, как уверен шоумен, власть принадлежит продюсерам, которые никогда не появляются в телевизоре и являются, скорее, серыми кардиналами индустрии.

«Власть не у них. Власть у других людей, а они даже в кадр не лезут», — признается Шаляпин в YouTube-шоу Алены Жигаловой.

Также артист уверен, что и Яне Рудковской нужно быть скромнее. По словам героя программы, продюсеру просто повезло добиться такой популярности, но она сама вряд ли может похвастаться талантом.