Поставили на место одной фразой: из-за чего Кобзона заставили краснеть на публике
Далеко не все могли дать отпор музыканту.
Иосиф Кобзон еще при жизни стал одним из самых легендарных отечественных певцов. При этом знаменит был музыкант не только своим творчеством, но и высокими амбициями и честолюбием. Как оказалось, противостоять ему мог лишь один человек — фотограф Валерий Плотников.
По словам знаменитости, несколько лет назад для юбилея Александра Розенбаума он подготовил праздничный буклет, который впечатлил не только именинника, но и его коллег. Одним из восторженных артистов оказался и Кобзон, который даже решился попросить у фотографа похожий буклет на свой праздник. Но Плотников в ответ на просьбу исполнителя дал дерзкий ответ.
«С вашими бамовскими и афганистанскими фотографиями этот буклет будет неинтересен. Тут ни на что расчитывать не приходится», — цитирует слова фотографа портал Prozvezd.info.
В итоге заявление Плотникова окончательно рассорило знаменитостей. Однако Кобзон в будущем так и не отомстил своему обидчику.