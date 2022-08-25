Поставили на место одной фразой: из-за чего Кобзона заставили краснеть на публике

Иосиф Кобзон еще при жизни стал одним из самых легендарных отечественных певцов. При этом знаменит был музыкант не только своим творчеством, но и высокими амбициями и честолюбием. Как оказалось, противостоять ему мог лишь один человек — фотограф Валерий Плотников.

По словам знаменитости, несколько лет назад для юбилея Александра Розенбаума он подготовил праздничный буклет, который впечатлил не только именинника, но и его коллег. Одним из восторженных артистов оказался и Кобзон, который даже решился попросить у фотографа похожий буклет на свой праздник. Но Плотников в ответ на просьбу исполнителя дал дерзкий ответ.

«С вашими бамовскими и афганистанскими фотографиями этот буклет будет неинтересен. Тут ни на что расчитывать не приходится», — цитирует слова фотографа портал Prozvezd.info.

В итоге заявление Плотникова окончательно рассорило знаменитостей. Однако Кобзон в будущем так и не отомстил своему обидчику.