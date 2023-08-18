Поставили крест на карьере: Самбурская в ужасе от случившегося

Настасья Самбурская известна как успешная и востребованная актриса. В течение многих лет она блистала на съемочной площадке, но не так давно решила попробовать себя в роли режиссера.

По словам самой артистки, два года назад она решила самостоятельно поставить фильм и, наткнувшись на сценарий Дарьи Макаровой, собрала команду. Звезда «Универа» вкладывала собственные средства в проект, и в итоге им удалось снять картину «Тереза», которую отправили на фестиваль «Короче». Но работа, к удивлению постановщицы и ее коллег, не получила прокатное удостоверение и не была показана на мероприятии.

Неожиданный отказ шокировал Самбурскую. В своих соцсетях она призналась, что не поняла, почему ее картине понадобилось прокатное удостоверение для участия в фестивале. Ведь этот фильм не увидит массовый зритель.

Поклонники не смогли оставить шокирующую историю без внимания. В блоге они завалили артистку вопросами и попытались узнать, планирует ли она повторить свой режиссерский опыт после такой неудачи. Но Самбурская предпочла проигнорировать их, из-за чего многие уверены, что она уже не решится вновь снимать кино.