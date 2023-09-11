Поставила всех на уши: вот что стряслось с Еленой Яковлевой в самолете

Елена Яковлева — путешественница опытная. Но, как показала практика, от чрезвычайных происшествий во время полета не застрахован никто.

По долгу профессии актриса часто гастролирует. Для перемещений по стране она выбирает перелеты бизнес-классом. Здесь для комфортного пребывания пассажиров предусмотрено все, но организму этого не объяснишь. Из-за низкой влажности на борту стресс и обезвоживание гарантированы.

Зная это, звезда заранее подготовилась и взяла с собой главного помощника в борьбе за свежесть лица и сияние кожи. Простая бьюти-процедура пошла не по плану. Знаменитость поставила на уши буквально всех.

Каменская хотела намазаться «маслицем», но потеряла крышечку от бутылька. Искать ее бросились всем салоном — не оставлять же любимицу публики в такой беде.