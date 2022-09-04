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Киноафиша Статьи Поставила Васильева на место одной фразой: оскорбленная Савичева молчать не стала

Поставила Васильева на место одной фразой: оскорбленная Савичева молчать не стала

4 сентября 2022 20:30
Поставила Васильева на место одной фразой: оскорбленная Савичева молчать не стала

Артистка предпочла не скрывать свое возмущение.

На протяжении долгого времени Александр Васильев не стесняется критиковать образы Юлии Савичевой. В СМИ историк моды регулярно обсуждает наряды певицы, при этом сама исполнительница никогда не комментировала нападки эксперта. Теперь же Савичева решила сделать исключение и поделилась своим мнением о критике Васильева.

Как уверена знаменитость, телеведущий далеко не просто так пытается ее уколоть. Якобы Васильев мечтает о внимании с ее стороны, поэтому и позволяет себе подобные нападки.

«Думаю, он просто хочет услышать от меня прямое обращение», — заявляет исполнительница в эфире «Нового радио».

При этом Савичева отметила, что всегда узнает об очередном комментарии Васильева. Как оказалось, близкие всегда рассказывают ей о новых интервью историка моды, в которых он упоминает ее образы.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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