Поставила Васильева на место одной фразой: оскорбленная Савичева молчать не стала

На протяжении долгого времени Александр Васильев не стесняется критиковать образы Юлии Савичевой. В СМИ историк моды регулярно обсуждает наряды певицы, при этом сама исполнительница никогда не комментировала нападки эксперта. Теперь же Савичева решила сделать исключение и поделилась своим мнением о критике Васильева.

Как уверена знаменитость, телеведущий далеко не просто так пытается ее уколоть. Якобы Васильев мечтает о внимании с ее стороны, поэтому и позволяет себе подобные нападки.

«Думаю, он просто хочет услышать от меня прямое обращение», — заявляет исполнительница в эфире «Нового радио ».

При этом Савичева отметила, что всегда узнает об очередном комментарии Васильева. Как оказалось, близкие всегда рассказывают ей о новых интервью историка моды, в которых он упоминает ее образы.