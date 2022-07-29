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Поставила точку: вернувшаяся в Россию Орбакайте не стала молчать

29 июля 2022 13:25
Поставила точку: вернувшаяся в Россию Орбакайте не стала молчать

Певица анонсировала большой концертный тур.

После отъезда Аллы Пугачевой в Израиль в марте этого года появились слухи о том, что ее примеру последует и дочка Кристина Орбакайте. Певица и так фактически живет на две страны, работая в России и отдыхая с мужем и дочкой Клавдией в США. Инсайдеры уверяли, что и Примадонна рассматривает возможность приобретения жилья неподалеку от дочери в Америке. Тем более, что Орбакайте возвращаться в Россию больше не намерена.

В пользу этой версии говорил и тот факт, что на заключительном спектакле «Двое на качелях» в «Современнике» Кристина попрощалась со зрителями. В постановке вместе с актером Кириллом Сафоновым она участвовала на протяжении четырех сезонов.

Однако на днях вернувшаяся в Россию Орбакайте не стала молчать. Певица поставила точку в обсуждениях своего возможного отъезда, сообщив в соцсетях, что прилетела в Москву. Она опубликовала видео, на котором дефилирует в изысканном наряде из темных брюк, белого топа, светлого пиджака и изящной шляпы. Кроме того, артистка анонсировала фолловерам большой концертный тур — согласно его расписанию, всю осень и начало зимы Кристина проведет в России. Даже на Новый год у нее запланированы выступления.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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