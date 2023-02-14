Поставила мир с ног на голову: от выходок принцессы-бунтарки мужья хватались за голову

Монаршие семьи во все времена приковывали к себе особое внимание публики. Исключением не стали и представители восточных династий. Уже много лет пресса муссирует личность принцессы Амиры Аль-Тавиль, которая прославилась своими бунтарскими выходками.

Она появилась на свет в обычной семье. Поворотным моментом в ее судьбе стало знакомство с племянником короля Саудовской Аравии. Принцу было 46 лет, а Амире — всего лишь 18. Яркая девушка покорила его с первого взгляда, а уже менее чем через год они вступили в законный брак. Дальше началось самое интересное. Принцесса отказалась от ношения абайи — традиционного арабского платья. Амира смело облачалась в европейские наряды, которые порой выглядели более вызывающими, чем платья Елизаветы II.

Кроме того, принцесса одной из первых женщин в Саудовской Аравии получила водительские права. Позднее она активно выступала за то, чтобы эта возможность была предоставлена каждой гражданке страны. Также Амира не раз говорила о защите и укреплении прав женщин на Ближнем Востоке. Бунтарский нрав супруги начал смущать ее мужа. Кроме того, активно его подначивали родственники, которые невзлюбили Амиру за ее вопиющее поведение. В итоге этот брак рухнул. \

Через пять лет экс-принцесса тайно вышла замуж за миллиардера из ОАЭ. Ее избранник признает, что у Амиры крутой и непокорный нрав, но пока его все устраивает.