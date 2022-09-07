Поставила Меган Маркл на место одним поступком: Кейт Миддлтон пошла ва-банк

Негласное соперничество Меган Маркл и Кейт Миддлтон продолжается со дня появления бывшей актрисы в королевской семье. Поклонники отдают свою любовь преимущественно супруге принца Уильяма, которая, как они уверены, смогла доказать свое бескорыстие и благородство. Сейчас же ей вновь удалось удивить публику.

Как оказалось, герцоги Кембриджские решили переехать из Кенсингтонского дворца. Теперь семья из пятерых человек будет жить в коттедже Adelaide в Виндзоре. По данным портала Express.co.uk, новый дом внука Елизаветы настолько маленький, что в нем не нашлось места даже для любимой няни Марии Борралло, которая сопровождает семью долгие годы.

При этом супруга принца Уильяма не пользуется не только няней, но и водителем. Как недавно заметили папарацци, она самостоятельно отвозила всех детей в школу на личном автомобиле. Кейт не постеснялась сесть за руль и даже поприветствовала репортеров, которые активно снимали ее во время поездки.

Подобное отношение заметно отличает Кейт Миддлтон от Меган Маркл, которая в Калифорнии приобрела себе огромный особняк и старается не садиться за руль. Как отмечают светские эксперты, теперь супруге принца Гарри вряд ли удастся улучшить свою репутацию в глазах публики.