Поставил все, но проиграл: правду о главном провале Абдулова предали огласке

Александр Абдулов вошел в историю отечественного кинематографа как актер, чей талант не вызывает ни малейших сомнений. Между тем артист попробовал себя и в роли режиссера. Правда, потерпел фиаско.

Лента Абдулова, работу над которой он завершил в 2000 году, получила название «Бременские музыканты & Co». Состав у проекта получился поистине звездным: в нем засветились такие именитые артисты, как Спартак Мишулин, Олег Янковский, Анастасия Вертинская, Светлана Немоляева и другие. Появился в кадре и сам Абдулов. Но картину это не спасло.

На «Кинопоиске» фильм набрал всего 4.8 балла. Вывод неутешительный: создавая свою ленту, режиссер поставил на кон все, но проиграл. Как сообщает Дзен-канал «Синема — графия», на картину не было потрачено ни рубля из государственного бюджета. Абдулов заручился поддержкой друзей, надеясь, что его проект, основанный на любимом многими мультфильме «Бременские музыканты», найдет отклик в сердцах зрителей.

Вот только те посчитали фильм скучным. К тому же не совсем ясно, на какую аудиторию картина была рассчитана: детей проект вряд ли заинтересует, да и взрослым «зацепиться» оказалось не за что. Есть версия о том, что всему виной было обилие известных актеров, которых оказалось слишком много для одной съемочной площадки.