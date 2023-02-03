Поставил принцессу Диану «на колени»: о выходках Карла III знали лишь близкие

Когда принцесса Диана решилась на развод с принцем Чарльзом, то и предположить не могла, что ее ждет. Наследник престола не смог достойно расстаться с супругой, которой изменял долгие годы, чем не только подверг ее публичному унижению, но и заставил испытать крайнюю степень отчаяния.

О своем состоянии во время бракоразводного процесса леди Ди писала в письмах близким друзьям — Сьюзи и Тареку Кассемам. Спустя годы супруги решили выставить откровения народной принцессы на торги, тогда-то до публики и дошли сведения о выходках Чарльза, о которых прежде знали лишь самые близкие.

В частности, Диана призналась, что все ее телефоны прослушивались, поэтому ей тщательно приходилось следить за тем, что и кому она говорила. К тому же Спенсер жаловалась на свое постоянное одиночество и благодарила приятелей за то, что лишь они оказали ей поддержку в столь непростой период.

По уверению королевы людских сердец, из-за поведения экс-возлюбленного она чувствовала себя «поставленной на колени». По этой причине Диана мечтала как можно скорее обрести свободу и всерьез опасалась того, что цена за нее будет «огромна».